Natalia Díaz, exministra de la Presidencia, negó haber estado vinculada a la rifa de un automóvil para financiar su campaña política, luego de que la Junta de Protección Social (JPS) anunciara el inicio de una investigación al respecto.

Según confirmó Díaz a Diario Extra, algunas personas, por iniciativa propia, exploraron formas de apoyar su candidatura; sin embargo, aseguró que “no fue algo organizado por mí ni por el equipo central”.

“Cada vez más personas en todo el país decían: ‘Yo quiero aportar, yo creo en este proyecto’. Unos con su tiempo, otros con trabajo, algunos con ideas o recursos. Eso no fue ningún escándalo: eso se llama esperanza. Y eso no lo detiene ni una investigación, ni un comunicado, ni las amenazas de quienes no entienden lo que está pasando en la calle”, expresó la exjerarca.

Además, afirmó que su movimiento se construyó con total transparencia.

Por su parte, Esmeralda Britton, presidenta de la JPS, subrayó que en Costa Rica este mecanismo no estuvo permitido, ya que la Ley de Rifas y Loterías, que regula estas actividades, contempla sanciones que pueden incluir penas de cárcel.

“Las rifas siempre deben tener un fin social y no pueden utilizarse para campañas políticas”, advirtió Britton.