NASA explica extraño destello visto en cielo estadounidense

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un enorme destello luminoso visto este martes en el cielo estadounidense llamó la atención de miles de personas por su particularidad.

La NASA emitió un comunicado de prensa donde explica esta formación y asegura que se trata de un fenómeno llamado “Medusa Espacial”.

El evento se dio cuando lanzaron la misión de carga SpaceX CRS-35 durante esta mañana y el pluma de escape causó una iluminación brillante por el Sol, efecto que causó la medusa. Aunque da la impresión de ser una nube, realmente se produce cuando los gases expulsados de los motores se expanden rápidamente durante el ascenso por la atmósfera.

La NASA indicó que esto también puede suceder cuando los lanzamientos se dan en horas de la tarde y el Sol se esconde.

El lanzamiento forma parte de la misión con la que se busca llevar materiales y recursos necesarios para las actividades de los astronautas y el desarrollo de experimentos en el espacio.