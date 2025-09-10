La NASA confirmó este miércoles sobre un hallazgo de evidencia en Marte que podría confirmar la presencia de vida.

Esto se da gracias a rastros químicos y geológicos, los cuales “podría conservar evidencia de vida microbiana antigua”.

Dicho hallazgo se da en misión Perseverance, la cual fue lanzada durante el primer mandato de Donald Trump. La NASA destaca que esta misión “es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte”.

Además, afirman que este podría ser el rastro de vida más claro que se haya visto en dicho planeta.

“La identificación de una posible biofirma en el planeta rojo es un descubrimiento revolucionario, que mejorará nuestra comprensión de Marte”, afirmó el administrador interino de la NASA, Sean Duffy.

El hallazgo se dio mientras el vehículo de exploración examinó afloramientos de la formación Bright Angel, compuestos por rocas arcillosas y conglomerados formados por sedimentos depositados por agua.

“La combinación de compuestos químicos que encontramos en la formación Bright Angel podría haber sido una abundante fuente de energía para los metabolismos microbianos”, dijo el científico de Perseverance Joel Hurowitz, de la Universidad de Stony Brook.

Mientras investigaban Cheyava Falls, que es una roca en forma de punta de flecha que mide un metro por 0,6 metros, hallaron lo que parecían manchas de colores.

Destacan que estas manchas podrían haber sido dejadas por la vida microbiana si esta hubiera utilizado los ingredientes puros, carbono orgánico, el azufre y el fósforo, de la roca como fuente de energía.

Las manchas llevaban la firma de 2 minerales ricos en hierro: vivianita y greigita, las cuales justamente también pueden ser encontradas en la Tierra.

La combinación de estos minerales, que parecen haberse formado por reacciones de transferencia de electrones entre el sedimento y la materia orgánica, es una posible señal de vida microbiana, que utilizaría estas reacciones a fin de producir energía para su crecimiento.

Cabe destacar que estos minerales se pueden también generar sin presencia de vida, un caso de esto podrían ser las altas temperaturas. Pese a esto, las rocas en Bright Angel no muestran evidencia de que experimentaran altas temperaturas ni condiciones ácidas, y se desconoce si los compuestos orgánicos presentes habrían sido capaces de catalizar esta reacción a bajas temperaturas.

Dicho descubrimiento involucra algunas de las piedras sedimentarias más jóvenes que la misión ha investigado. Esto lo que sugiere es que Marte podría haber sido habitable durante un período más largo o más tarde en la historia del planeta de lo que se pensaba anteriormente, y que las rocas más antiguas también podrían contener señales de vida que son simplemente más difíciles de detectar.