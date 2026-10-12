Narcotráfico y ciberestafas disparan carga de trabajo de los fiscales

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Con escritorios que llegan a los mil expedientes activos por funcionario y una rutina dividida entre audiencias y la calle, esa es la actual realidad de los fiscales auxiliares en Costa Rica, según el Ministerio Público.

Y es que la sobrecarga de trabajo frena el avance de las causas judiciales en Costa Rica, de acuerdo con Karen Valverde, fiscal subrogante.

En el país operan entre 450 y 500 fiscales auxiliares, quienes sostienen la mayor parte de la persecución penal nacional.

Solo en los últimos cuatro años, los fiscales de las sedes territoriales han llegado a acumular cargas individuales que superan los 1.000 expedientes activos, según Valverde.

Esta saturación impacta de forma directa el ritmo de las investigaciones, pues un mismo funcionario debe balancear casos sencillos con procesos de alta complejidad probatoria.

“La mayor carga laboral la tienen los fiscales auxiliares del Ministerio Público y que van en un aproximado de 450 a 500. Esto les estoy hablando en una dinámica en los últimos 4 años con cargas laborales y específicamente los fiscales territoriales que sobrepasan los 1000 expedientes”, dijo Valverde en el programa radial “Voces MP”.

Karen Valverde, Fiscal Subrogante.

Esta lentitud no solo responde a la cantidad de expedientes, sino a la naturaleza multitarea del trabajo fiscal.

En una misma jornada, deben atender la recepción de denuncias, desplazarse a diligencias de campo, participar en allanamientos, enfrentar audiencias de medidas cautelares, preliminares o juicios, y atender los requerimientos de las partes.

A esto se suma el incremento en la incidencia de delitos de alto impacto como estafas informáticas, violencia de género, delitos contra la propiedad y narcotráfico.

“Hay materias también que han aumentado su incidencia criminal: los delitos contra la propiedad, género y violencia sexual, las estafas informáticas o temas que son muy importantes para la sociedad como es la lucha contra el narcotráfico”, agregó.

Frente a esta presión, las autoridades señalan la necesidad de comprender el entorno operativo en el que se toman las decisiones judiciales.

Pese a la pesada demanda, el Ministerio Público sostiene que ha logrado contener el volumen total del circulante institucional en el quinquenio reciente.

Trabas burocráticas en las denuncias

Para desmitificar la idea de que un expediente detenido equivale a inacción policial o fiscal, el Ministerio Público señala que hay cinco factores clave que marcan la diferencia entre un trámite expedito y uno prolongado.