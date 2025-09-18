Dentro de un empaque usado de snacks y en el suelo, un perro antidrogas de la Policía Municipal detectó dosis de droga que, según las autoridades, se presumía, se comercializaban en el Parque de Barrio México.

El director de la Policía Municipal, Marcelo Solano, explicó que además hallaron un punzón escondido dentro de un ducto eléctrico en Calle 8, distrito Merced.

Los oficiales recorren a diario la zona como parte de los operativos de control que buscan prevenir delitos y actos de violencia en esa comunidad capitalina.