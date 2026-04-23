Narcos invertían en hoteles y vehículos de lujo para lavar dinero

Una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el Caribe Sur reveló que una estructura criminal utilizaba negocios formales y bienes de alto valor para legitimar dinero proveniente del tráfico de drogas.

El caso se desarrolló en el sector de Cahuita, en Limón, donde los agentes ejecutaron ocho allanamientos en viviendas, un hotel y una empresa de prefabricados de concreto, como parte de las diligencias contra el grupo.

Según las autoridades, la organización no solo controlaba la venta local de droga mediante varios puntos de distribución, sino que además canalizaba las ganancias ilícitas a través de actividades comerciales para ocultar su origen.

Entre las principales prácticas detectadas figura la adquisición de vehículos de alta gama y la inversión en negocios, como hospedajes y empresas, utilizados presuntamente como fachada para movilizar el dinero.

Se dedicaban al tráfico de droga.

El director a.i. del OIJ, Michael Soto explicó que este patrón responde a esquemas típicos de legitimación de capitales, donde los sospechosos buscan introducir recursos ilegales en la economía formal mediante compras e inversiones.

Como parte del operativo, cinco personas fueron detenidas, cuatro hombres y una mujer, mientras que las autoridades mantienen en curso la localización de otros sospechosos vinculados al caso.

Además, los agentes decomisaron evidencia relevante y continúan con el rastreo de bienes que podrían estar relacionados con las actividades ilícitas.

La investigación, que se extendió por aproximadamente un año, permitió identificar el funcionamiento de esta estructura, la cual estaría vinculada en el pasado a una organización mayor que operaba en la provincia.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operaciones busca debilitar las finanzas de los grupos criminales, al afectar directamente los mecanismos que utilizan para ocultar y reinvertir el dinero generado por el narcotráfico.