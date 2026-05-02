Narcos dejan amenaza tras operativo en APM Terminals

“Pacos sapos los vamos a matar”. Ese fue el mensaje que presuntos grupos narco escribieron en un contenedor dentro de APM Terminals, tras un operativo realizado por autoridades nacionales e internacionales el jueves 30 de abril.

En la intervención participaron la Policía de Control de Drogas, la Unidad Especial de Apoyo, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, la Unidad de Inteligencia Policial, el Organismo de Investigación Judicial, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio Público y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, confirmó a Grupo Extra la existencia del mensaje y aseguró que continuarán con las acciones contra el crimen organizado.

“La presencia policial incomoda esa logística delictiva, al punto que hoy se escribió una amenaza en un contenedor. Pese a eso, seguiremos trabajando con valentía y compromiso en la lucha contra este flagelo”, indicó.

Añadió que para el Ministerio Público y los cuerpos policiales resulta clave mantener el control de esa terminal portuaria.

“Sabemos que este puerto está siendo utilizado por el crimen organizado para el tráfico internacional de drogas, lo cual genera importantes ganancias”, concluyó.

Las autoridades ejecutaron un operativo preventivo en la terminal portuaria, enfocado en reforzar la lucha contra el narcotráfico y el control de sustancias químicas.

La intervención se centró en el análisis y perfilamiento de importaciones y exportaciones de sustancias químicas controladas, utilizadas como precursores para la fabricación de drogas ilícitas. Estas acciones permiten detectar posibles desvíos o usos indebidos dentro de las cadenas logísticas internacionales.