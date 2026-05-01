“Pacos sapos los vamos a matar”. Esta fue la amenaza que presuntos narco dejaron escrita en un contenedor dentro de la terminal portuaria APM Terminals, tras un operativo ejecutado el jueves 30 de abril.

La intervención la realizaron de forma conjunta la Policía de Control de Drogas, la Unidad Especial de Apoyo, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, la Unidad de Inteligencia Policial, el Organismo de Investigación Judicial, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio Público y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, confirmó a Grupo Extra la existencia de la amenaza y aseguró que las acciones contra el crimen organizado continuarán.

“La presencia policial incomoda esa logística delictiva, al punto que hoy se escribió una amenaza en un contenedor. Pese a eso, seguiremos trabajando con valentía y compromiso en la lucha contra este flagelo”, indicó.

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Díaz añadió que para el Ministerio Público y los cuerpos policiales resulta clave mantener el control en esta terminal portuaria.

“Sabemos que este puerto está siendo utilizado por el crimen organizado para el tráfico internacional de drogas, lo cual genera importantes ganancias”, concluyó.