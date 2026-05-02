Narcos aterrizan de emergencia y abandonan droga en pastizal

Una aeronave vinculada al narcotráfico aterrizó de emergencia en un pastizal en Pavón de Golfito, en la zona sur del país, tras un operativo policial que obligó a sus tripulantes a descender y huir del lugar.

La acción se ejecutó luego de que autoridades recibieran información de aliados internacionales, específicamente de Colombia, Panamá y Estados Unidos, sobre el ingreso de una aeronave sin autorización al territorio nacional.

El viceministro de Seguridad Pública, Manuel Jiménez Steller, explicó que tras la alerta se activaron los protocolos de respuesta. “Se recibió información de nuestros aliados internacionales de que una aeronave estaba ingresando al país sin las respectivas autorizaciones. A partir de ese momento, el Servicio de Vigilancia Aérea desplegó un avión que logró ubicarla en el sector sur”, detalló.

De forma paralela, unidades en tierra de la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública realizaron un cierre en la zona.

“La presión ejercida por los cuerpos policiales obligó a los tripulantes a aterrizar la aeronave en un pastizal cercano al río Coto, en el sector de Pavón de Golfito”, indicó.

Tras el aterrizaje, los ocupantes de la avioneta se dieron a la fuga pese a la presencia policial.

“El Servicio Nacional de Guardacostas fue el primero en llegar a la escena y asegurar el sitio, posteriormente otras unidades reforzaron el control del área”, agregó Jiménez.

La Policía de Control de Drogas realizó el levantamiento de la evidencia y contabilizó un total de 205 paquetes de droga.

Pese al despliegue policial, los sospechosos lograron escapar. Sin embargo, las autoridades mantienen un operativo activo para su localización.

“Mantenemos el operativo para lograr la identificación de estas personas y hacemos un llamado a la ciudadanía para que, si tiene información, la brinde de forma confidencial a la línea 1176”, concluyó el viceministro.