Un total de 149 estructuras narcofamiliares fueron desarticuladas en todo el país entre 2019 y 2024, lo que representa un promedio de 25 grupos atacados por año, ganando poder con el paso del tiempo.

La cantidad de organizaciones se ha mantenido estable en los últimos años y representa el 21% de los grupos afectados, lo que genera preocupación entre las autoridades por la dificultad de reducir su influencia en comunidades y cantones.

El caso más reciente se registró en las cercanías de Guararí, Heredia, donde operaba una red narcofamiliar. Las autoridades ejecutaron 14 allanamientos y detuvieron a igual número de personas sospechosas de narcomenudeo y otros delitos.

Este grupo, liderado por un hombre y su esposa, contaba con el apoyo de sus hijos y cuñados. Según las autoridades judiciales, enfrentan acusaciones por tráfico de drogas, préstamos “gota a gota”, extorsión y cobro de peajes.

Mario Zamora, ministro de Seguridad, señaló que las dinámicas internas de estas organizaciones dificultan que sus miembros enfrenten procesos judiciales.

“Muchas de estas redes se establecen en zonas urbanas, donde la familia controla varias viviendas contiguas. Esto les permite operar con altos niveles de protección en esos entornos”, afirmó.

Además, la lealtad entre parientes y el manejo reservado de la información complican las investigaciones.

“No se denuncian entre ellos. Por eso, desarticular estas estructuras cuando hay vínculos sanguíneos es más complejo que en aquellas sin relaciones familiares”, agregó.

Logística y complejidad

Una de las estrategias de estos grupos consiste en instalarse en zonas con edificaciones abandonadas para construir búnkeres que faciliten el tráfico y consumo de drogas, según el criminólogo Jorge Ulloa.

“Utilizan propiedades desocupadas, incluso estatales, en barrios marginales donde la comunidad no denuncia por temor. Hay escaso control gubernamental sobre estos espacios”, explicó.

Ulloa también indicó que el silencio en estas comunidades permite que las organizaciones se mantengan fuera del radar de las autoridades.

“Los miembros de estas redes reclutan personas vulnerables, como amas de casa o desempleados, los presionan y se apropian de sus viviendas. Luego los intimidan e instalan los búnkeres”, afirmó.

Comportamiento del fenómeno

Para el criminólogo Erick Villalba el fenómeno de las narcofamilias se ha potenciado durante las últimas dos décadas.

El experto señaló que se trata de una problemática que en la mayoría de los casos es impulsada por las cabezas de los núcleos familiares, que involucran a los demás integrantes.

“¿Cómo es que una familia toma la decisión? Cuando los líderes, con el paso del tiempo, empiezan a integrar a sus parejas, sus hijos, hermanos, al ver que se trata de un negocio rentable”, dijo.

Estas entradas a las narcoestructuras pueden también ser paulatinas, ya que al inicio pueden ser campanas o los que se encargan de llevar los pedidos, para posteriormente escalar a otras posiciones.

“Aunque sea una organización pequeña, es importante la confianza que genera que sean familiares, que va más allá que fueran personas reclutadas del exterior”, dijo.



¿Qué dicen los expertos?

Jorge Ulloa Criminólogo “Las estructuras criminales han visto que el tráfico del menudeo también genera ingresos importantes. Hay mucho trabajo que hacer por parte de las autoridades, en especial de las Policías Municipales, que tienen priorizar estos temas”.