Una avioneta utilizada para el transporte de droga aterrizó de emergencia en el sector de Pavón de Golfito, en la zona sur del país, tras un operativo policial que obligó a sus ocupantes a descender y huir del sitio.

Según el viceministro de Seguridad Pública, Manuel Jiménez Steller la acción se desarrolló, luego de que autoridades nacionales recibieran información de aliados internacionales, entre ellos Estados Unidos, Colombia y Panamá, sobre el ingreso de una aeronave a territorio nacional sin autorización.

Ante la alerta, el Servicio de Vigilancia Aérea desplegó un avión que logró ubicar la aeronave en el sur del país, mientras en tierra se ejecutaba un cierre con apoyo de la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública.

La presión policial llevó a los tripulantes a aterrizar la avioneta en un pastizal cercano al río Coto. Sin embargo, tras tocar tierra, los ocupantes se dieron a la fuga pese a la presencia de las autoridades.

Agentes del Servicio Nacional de Guardacostas fueron los primeros en llegar a la escena y asegurar el área, con apoyo posterior de otras unidades policiales.

La Policía de Control de Drogas realizó el levantamiento y conteo de la sustancia decomisada, que alcanzó un total de 205 paquetes.

Las autoridades mantienen un operativo en la zona para ubicar a los responsables e hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información confidencial a la línea 1176.