Los casos ocurridos en Costa Rica donde se ha intentado introducir drogas a centros penitenciarios fue destacado a nivel internacional.

En esta ocasión fue InSight Crime, una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, quien recordó estos eventos.

Esto como parte de un reportaje titulado “5 formas creativas de los traficantes para intentar pasar cocaína”.

Gato con droga en La Reforma.

“Un caso similar ocurrió en 2025, cuando otro gato fue atrapado intentando entrar a una cárcel en Costa Rica”, indicaron en su análisis.

Este caso particular es el de un gato que fue descubierto con droga adherida a su cuerpo y que estaba en las instalaciones de la cárcel de Pococí.

Un caso similar ocurrió en 2019, cuando un felino también fue descubierto con droga cerca de las instalaciones de la cárcel de La Reforma.