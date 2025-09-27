Siempre hay una primera vez y en esta ocasión le tocó a la boxeadora costarricense Naomy Valle. En el debut con su nueva promotora MVP del influenciador Jake Paul sufrió la primera caída de toda su carrera deportiva.

La pelea fue en Canadá ante italiana Federica Macri. El resultado llegó por decisión unánime de los jueces y luego de 8 asaltos.

“Los campeones se definen en estos momentos y vamos a seguir adelante, tenemos un gran equipo y el apoyo de MVP que sigue respaldando nuestro trabajo, ahora van a conocer a la verdadera Naomy” dijo Mario Vega, mánager de Nao.