Naomy Valle estará en Canadá en la ciudad Montreal el 27 de setiembre para tener su debut en el MVP Prospect 15. Su contrincante será la italiana Federica Macri de 25 años. El evento es producido por la promotora del boxeador y mega influencer estadounidense Jake Paul.

🚨FIGHT ANNOUNCEMENTS🚨



MVP Prospects 15: Championship Edition just leveled up again…Four more bouts are officially set for Montreal on Saturday, Sept 27th at Théâtre St-Denis…



🥊 MVP’s Wanna Walton vs. Anthony Mora

Lightweight Bout ⚡ 135 lbs



🥊 MVP’s Naomy Valle vs.… pic.twitter.com/9Yo8q4f92P — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) September 18, 2025

El evento será transmitido por DAZN y el combate se dará en el The Theatre Saint Denis en Montreal, que tiene una capacidad de 2219 personas, siendo uno de los centros culturales más importantes en la ciudad francófona de Canadá.

La costarricense tiene 14 victorias, 0 derrotas y nueve de esas conquistas fueron por nocauts. Mientras que Macri que tiene 6 victorias, 0 nocauts y 1 empate en su carrera profesional.

Escrito por: Francisco Brenes

Colaborador