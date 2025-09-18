Naomy Valle estará en Canadá en la ciudad Montreal el 27 de setiembre para tener su debut en el MVP Prospect 15. Su contrincante será la italiana Federica Macri de 25 años. El evento es producido por la promotora del boxeador y mega influencer estadounidense Jake Paul.
El evento será transmitido por DAZN y el combate se dará en el The Theatre Saint Denis en Montreal, que tiene una capacidad de 2219 personas, siendo uno de los centros culturales más importantes en la ciudad francófona de Canadá.
La costarricense tiene 14 victorias, 0 derrotas y nueve de esas conquistas fueron por nocauts. Mientras que Macri que tiene 6 victorias, 0 nocauts y 1 empate en su carrera profesional.
Escrito por: Francisco Brenes
