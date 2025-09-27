Llegó el día, esta noche la boxeadora costarricense Naomy Valle debutará con promotora del influenciador y también boxeador Jake Paul. La pelea es en Montreal, Canadá, ante la italiana Federica Macri, quien tiene 25 años.

Por medio de sus redes sociales publicó “hoy es el día. Llegó el momento. Me he preparado con todo y voy a dejar mi corazón arriba del ring. Gracias a todos los que han estado conmigo en este camino… ahora toca darlo todo”.

La tica tiene 14 victorias, 0 derrotas y nueve de esas conquistas fueron por nocauts. Macri tiene 6 victorias, 0 nocauts y 1 empate en su carrera. El evento será transmitido por DAZN y el combate se dará en el The Theatre Saint Denis en Montreal, que tiene una capacidad de 2219 personas.