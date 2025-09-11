Nancy Dobles dio a conocer que recientemente atravesó un inconveniente físico, lo cual llamó la atención de sus seguidores en plataformas digitales. Sin embargo, no profundizó demasiado sobre lo sucedido.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la presentadora compartió una imagen donde se le observa recibiendo atención en una clínica especializada, específicamente en el área de su extremidad inferior izquierda.

Aunque evitó entrar en muchos detalles, sí mencionó que el incidente ocurrió el sábado, cuando perdió el equilibrio y, como consecuencia, terminó con una lesión leve en el tobillo.