Nancy Dobles se separa de Ignacio Santos

La presentadora Nancy Dobles confirmó el fin de su relación con el periodista Ignacio Santos, poniendo punto final a una historia de amor que mantuvieron lejos del ojo público por alrededor de 14 años.
Desde hace varias semanas, ambos habían dejado de aparecer juntos en actividades públicas, lo que despertó rumores sobre una posible separación.
De acuerdo con El Observador, ese medio conversó brevemente con Dobles, quien confirmó que hace aproximadamente un mes ambos decidieron terminar la relación, una decisión que, según explicó, se tomó con el mismo cariño que siempre se han tenido.
La comunicadora también indicó que únicamente compartieron la noticia con sus hijos y con un círculo muy cercano de amigos. Además, dejó claro que no brindará más detalles por respeto a la relación que vivió con Santos y al profundo afecto que aún mantienen.
Este medio le realizó la consulta a la presentadora televisiva sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta.