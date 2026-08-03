Alajuelense derrotó 2 a 1 a Escorpiones, pero ya sobre tiempo, cuando parecía que el juego iba a quedar empatado 1-1. El experimentado volante Celso Borges admite que deben mejorar mucho pues han estado sufriendo.

“Nosotros sufriendo, pero nadie dijo que era fácil. Orgullosos del equipo por sacar la victoria. Debemos entrenar más, son dos seguidos y es síntoma de mejora”, agregó.

Agrega que haber ganado en el juego ante Xelajú, por la Centroamericana, con gol de Ronaldo Cisneros les da mucha motivación. “Bien porque logramos dos victorias seguidas y la de la Centroamericana nos confianza, pero nos costó bastante con este equipo que es intenso, pero lo pudimos sacar”.

Cuando se le cuestionó el por qué de tanto sufrir agrega que fue por no concretar las acciones claras. “Eso da animo al otro equipo, por eso digo que el partido hay que trabajarlo muchísimo”.