Nadia Robleto pide justicia tras atentado que la dejó sin movilidad

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Nadia Robleto pidió justicia durante su declaración en el juicio por el atentado armado que sufrió junto a su esposo, Joao Maldonado, el 10 de enero de 2024, en San Pedro de Montes de Oca.

La mujer recordó que ambos estaban dentro de un vehículo azul, detenidos en un semáforo, cuando una motocicleta con dos hombres se acercó por el lado del conductor y comenzaron los disparos.

Según relató, Joao se volvió hacia ella y la abrazó para protegerla. Robleto recibió una bala en el cuello, mientras que su esposo sufrió ocho impactos en distintas partes del cuerpo.

El ataque le dejó graves secuelas físicas; durante su testimonio, la mujer expuso las consecuencias que enfrenta desde aquel día y manifestó su deseo de que se haga justicia.