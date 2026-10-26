Nadia habría huido de Nicaragua por amenazas tras participar en protestas

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Nadia Robleto habría huido de Nicaragua por amenazas de muerte relacionadas con su participación en protestas contra el Gobierno de ese país, según relató durante su declaración en el juicio por el atentado contra ella y Joao Maldonado.

La mujer contó que concedió entrevistas a medios de comunicación y participó en plantones y manifestaciones, llegó a Costa Rica el 11 de julio de 2018 y aseguró que continuó involucrada en actividades políticas.

Durante su testimonio, también recordó que su esposo sufrió un primer atentado el 11 de diciembre de 2021, antes del ataque armado que ambos enfrentaron en enero de 2024.

Robleto, además, habló de la separación de sus tres hijos y aseguró que no le permitían verlos; mencionó que el menor tiene problemas de audición.