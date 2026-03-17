“Nadia era buena madre, solo peleábamos lo normal”

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El imputado por el caso del homicidio de Nadia Peraza, aseguró que las peleas con la víctima eran normales de pareja.

El sujeto de apellidos Buzano Paisano, expareja de Peraza, declaró este martes y afirmó que solo tenían discusiones.

Esto a pesar de los múltiples informes por atención de violencia doméstica que realizaron autoridades de Fuerza Pública y por la cual perdieron la custodia de su única hija.

Fotografía Randall Sandoval.

“Teníamos discusiones normales, de parejas. Solo teníamos puntos de vista diferentes en algunos temas, había conflictos, pero nunca golpes, jamás”, afirmó.

El sospechoso destacó lo buena madre que era su expareja con la hija que tuvieron y que actualmente está en la custodia de la madre de Peraza.