Excelente resultado logró Alajuelense al derrotar al Alianza en la casa de “El Mágico”. Un solo gol fue suficiente para llegar a la segunda posición de su grupo.

Desde el pitazo inicial del silbatero Jorge Luis Ojeda nos topamos con equipos dispuestos a jugar, pues la situación en la tabla lo exigía.

Los erizos utilizaban las bandas y eran verticales, con Matarrita por la izquierda y Piñar por la derecha. Esas subidas por la diestra eran aprovechadas por el rival para complicar a Fernando a la hora de defender. Varias veces comprometió su parcela. Pero los Dioses del fútbol premiaron a Piñar. Centro al área que toca primero Campos y luego Suárez, rechaza la zona defensiva aliancista y el cuidatubos González, pero el balón queda servido en bandeja de plata. Piñar no deja que se ensucie y la manda al fondo de los mecates. Era el minuto 45+1, apenas para irse a escuchar la charla técnica, pero con sonrisa de oreja a oreja.

En el complemento el cuadro tico se mostró superior, hubo cambios y Óscar Ramírez sacó la faena.

Después de perder en casa ante Plaza Amador los rojinegros se estabilizan al sacar de visita los juegos ante Managua y Alianza.

Nota Extra

No apareció Kenyel Mitchell. Trasciende que lo estarían vendiendo a la MLS. El Minnesota United sería la nueva casa del joven de 20 años.