Nacen trillizos prematuros en el Hospital México

El Hospital México volvió a ser escenario de un nacimiento poco común al recibir el fin de semana anterior a unos trillizos, un acontecimiento que el centro médico calificó como un nuevo milagro.

De acuerdo con el hospital, se trata de dos niños y una niña, quienes nacieron de forma prematura y actualmente permanecen internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Neonatales, donde reciben la atención especializada que requieren.

Los recién nacidos, de apellidos Miranda Muñoz, son hijos de una vecina de Boca de Arenal de San Carlos, quien se convirtió en madre por segunda ocasión.

Pese a su condición, las autoridades médicas informaron que los tres bebés se encuentran estables, mientras que su madre presenta una evolución favorable y se recupera satisfactoriamente tras el parto.

Desde el Hospital México explicaron que este tipo de nacimientos múltiples suele registrarse, en promedio, una vez al año, por lo que cada caso implica una planificación especial para garantizar la atención oportuna tanto de la madre como de los recién nacidos.