El país escribe una nueva página en su historia musical con el lanzamiento del Coro Costarricense de Niños, el primer ensamble coral infantil de alto rendimiento en territorio nacional.

La agrupación ha abierto su convocatoria para audiciones a niños entre los 7 y los 13 años, quienes podrán participar en el proceso de selección el 18 y 19 de octubre en las instalaciones de Equilibrium Jazz en San Antonio de Belén.

En la primera fase, los aspirantes deberán interpretar dos canciones de libre elección y participar en una entrevista personal.

Quienes avancen serán invitados a una segunda etapa, que consistirá en un ensayo grupal, donde se evaluará el trabajo en conjunto.

La dirección del coro estará a cargo del reconocido maestro Carlos Fernando Chaves, especialista en pedagogía coral infantil.

“Estoy con gran motivación porque siempre he conocido a coros de niños de este formato en muchos países del mundo, y poder traer esto a Costa Rica, no solo es novedoso, sino que es algo que abre las puertas a profundizar en un mundo poco conocido”, expresó Chaves.

Quienes deseen inscribirse deben llenar un formulario y coordinar su cita a través del WhatsApp 7023-9588.