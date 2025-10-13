Nació Camilo, el hijo de la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, este lunes 13 de octubre.

Así lo dio a conocer la congresista a través de sus redes sociales, donde dejó un sentido mensaje.

“Bienvenido a este mundo, hijo amado. Bienvenido Camilo. Que sepas que del amor has nacido y que en tu hogar te espera una familia con amores infinitos para ti. Y que sepas también que has nacido en la CCSS, que es el resultado del amor de un pueblo por sus hijos del presente y del futuro”, escribió Guillén.

A esta publicación se sumó la felicitación de otros diputados como Ariel Robles, quien escribió “Que lindura! Mil felicidades Sofi y Luis!”.

Otra excongresista, como Paola Vega, comentó: “Felicidades a ambos!!! Bienvenido lindo Camilo”.