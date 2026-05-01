Myke Towers marca su flow con sus hits en Costa Rica



Es el primer espectáculo propio del puertorriqueño.

El regreso del puertorriqueño Myke Towers a Costa Rica reunió a cientos de fanáticos en el Parque Viva, donde el artista ofreció un show cargado de energía y un repaso por sus principales éxitos. Este concierto marcó un momento particular en su paso por el país, al tratarse de su primer evento oficial en solitario. En visitas anteriores, el cantante había participado en festivales y eventos privados. La presentación tuvo un leve ajuste en su horario, ya que el artista salió al escenario alrededor de las 8:20 p.m. El propio Towers explicó ante el público que el retraso se debió a una congestión vehicular, situación que le impidió llegar a tiempo al recinto.

Lejos de pasar por alto el momento, el puertorriqueño se dirigió a sus seguidores para ofrecer disculpas, reconociendo la paciencia de quienes lo esperaron desde tempranas horas de la tarde.

Ya en el desarrollo del espectáculo, y debido a detalles propios del momento en que inició su salida al escenario, el artista tuvo algunos contratiempos técnicos, por lo que en un instante uno de los asistentes de sonido tuvo que apoyarlo brevemente en plena tarima, sin que esto afectara el ritmo del concierto.

Una vez en marcha, el ambiente tomó fuerza desde el inicio. El show arrancó con “Degenere”, dando paso a una seguidilla de éxitos como “Lala”, “Si Se Da”, “Girl”, además de otros temas ampliamente reconocidos de su catálogo como “Bandido”, “Diosa”, “La Playa” y “Experimento”, que fueron coreados por los asistentes.

La noche se desarrolló entre ritmo urbano y conexión con los fanáticos, en una presentación que marca un nuevo capítulo del artista con su audiencia costarricense.



Los fanáticos corearon cada uno de los éxitos.

Georgina Barquero Heredia “Acompañamos a un grupo de amigas que son menores de edad y nos rogaron que querían venir, ¿cómo no cumplirles este anhelo de poder cantar las canciones en vivo de este artista”.