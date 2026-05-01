Myke Towers impone su estilo urbano con su primer show oficial en el país

El regreso del puertorriqueño Myke Towers a Costa Rica reunió a cientos de fanáticos en Parque Viva, donde el artista ofreció un show cargado de energía y un repaso por sus principales éxitos.

Este concierto además marcó un momento particular en su paso por el país, al tratarse de su primer evento oficial en solitario.

Video: Mauricio Aguilar

La presentación tuvo un leve ajuste en su horario, ya que el artista salió al escenario alrededor de las 8:20 p.m.

El propio Towers explicó ante el público que el retraso se debió a una congestión vehicular, situación que le impidió llegar a tiempo al recinto.

Lejos de pasar por alto el momento, el puertorriqueño se dirigió a sus seguidores para ofrecer disculpas, reconociendo la paciencia de quienes lo esperaron desde tempranas horas de la tarde.

Una vez en marcha, el ambiente tomó fuerza desde el inicio. El show arrancó con “Degenere”, dando paso a una seguidilla de éxitos como “Lala”, “Si Se Da”, “Girl”, además de otros temas ampliamente reconocidos de su catálogo como “Bandido”, “Diosa”, “La Playa” y “Experimento”, que fueron coreados por los asistentes.

Foto: Mauricio Aguilar

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