Muy malas noticias para Keylor Navas

El Pumas de Keylor Navas fue casa ante el Atlético de San Luis, por la fecha 14 del certamen Apertura 2025 de la Liga MX y tras los 90 minutos el equipo del tico perdió 0-1 con gol de Sebastien Salles-lamonge al minuto 78’.

Más allá de los 3 puntos en disputa el juego era trascendental para las dos oncenas, en vista de que de esta forma se podían mantener en el Play-In o repechaje, de cara a la liguilla del fútbol azteca.

Keylor Navas de Pumas se lamenta este miércoles, en un partido de la Liga MX entre Pumas y Atlético San Luis en el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México.

Hay que decirlo, el costarricense Keylor Navas fue el mejor hombre de los felinos, tanto en el primer tiempo como en la etapa complementaria. Primero detiene el tiro de cabeza de Joao Pedro, pero después le rompen su cabaña. En total tres muy buenas intervenciones.

Con este marcador San Luis llega a 16 puntos y se ubica en la casilla 10. Pumas está en la posición 12 con 14 unidades y a dos puntos de volverse a meter en repechaje.

El próximo partido de los Pumas será de visita en León, club que se ubica en la posición 16 con 12 puntos. Inicia a las 6 de la tarde de este sábado.