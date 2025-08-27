Después de 14 años de haber salido de Tibás, regresa a la casa morada el preparador físico uruguayo de 64 años Marcelo Tulbovitz Dembovich. El Saprissa lo confirmó por medio de un emotivo video en el que “Tulbo” habla desde su natal Uruguay y se muestra agradecido por las muestras de cariño que ha recibido. “Hola saprissistas de todo el país, les comunico, les cuento, que en poquitos días voy a estar en mi querida Costa Rica. Muy agradecido con los múltiples mensajes de la afición de diversas maneras. Agradecido con la Comisión técnica por el apoyo y el respaldo”, dijo.

También se refirió a lo que viene, a los retos a muy corto plazo. “La verdad es que los objetivos que tenemos por delante son importantes y a eso apuntamos.

Estoy seguro de que todas las partes caminaremos por la misma vereda. Entonces solo resta decir que en pocos días estaré con todos ustedes y muy feliz de volver a Costa Rica y a mi querido Saprissa”.

Estuvo en el Mundial de Clubes

El primer paso de Marcelo por el equipo de más títulos en Costa Rica se dio del 1 de julio de 2003 al 30 de octubre de 2006, por lo que le tocó vivir el momento glorioso de los morados en el Mundial de Clubes de la FIFA, siendo parte del cuerpo técnico que encabezaba en ese momento el técnico Hernán Medford.

Luego pasa a León de México, a la Asociación Deportiva San Carlos, en nuestro país, Tecos (MEX) y vuelve a Tibás del 1 de enero de 2011 al 3 de mayo del mismo año.

Llega al Nacional y River Plate de Montevideo, U de Chile, vuelta a Nacional y River Plate de Argentina.

Ahí trabaja con Marcelo “El Muñeco” Gallardo y ante de la vuelta a Costa Rica tiene otro paso por Nacional.

Con la llegada de Tulbovitz el equipo morado no gana solo a un excelente profesional en la preparación física sino barrilles de ADN y un motivador de 24 horas. Y es que es común verlo animando a sus jugadores en entrenamientos, concentraciones, partidos y hasta en la zona de calentamiento, cuando los de banca están por ingresar al terreno de juego.