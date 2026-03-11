Musk duplica su fortuna 

Nueva York. (AFP)- El empresario Elon Musk es por segundo año consecutivo la persona más rica del mundo después de duplicar su patrimonio, que superó los 830.000 millones de dólares, según el ránking anual de la revista Forbes.

Musk es el principal accionista del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, de la empresa aeroespacial SpaceX, de la red social X y de la compañía de inteligencia artificial xAI.

Según Forbes, la fortuna del empresario se ha disparado de los 342.000 millones de dólares hace un año a los 839.000 millones en la actualidad. Es la primera persona que supera los 800.000 millones de dólares y está en vías de convertirse en el primer billonario del mundo.

Según Forbes, el planeta cuenta ahora con 3.428 milmillonarios, 400 más que hace un año. Entre ellos acumulan 20,1 billones de dólares, frente a los 16,1 billones de hace un año.

David Kirsch, de la Universidad de Maryland, señaló que las estimaciones sobre la riqueza de Musk son “altamente especulativas”, porque una gran parte depende de activos en acciones.

“Si se midieran los activos reales, no serían 800.000 millones de dólares. Podrían ser un tercio de eso”, dijo Kirsch, y describió la fortuna de Musk como “asombrosa” y un poco “irreal”.

De su lado, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, se situó en el cuarto puesto de Forbes con 224.000 millones de dólares, seguido del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, con 222.000 millones.