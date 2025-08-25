(Washington, Estados Unidos, AFP) Las empresas xAI y X del multimillonario Elon Musk presentaron el lunes una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI, alegando que los dos gigantes tecnológicos crearon una asociación ilegal para sofocar la competencia en los mercados de inteligencia artificial y teléfonos inteligentes.

La denuncia de 61 páginas presentada en un tribunal federal en Texas, acusa a Apple y OpenAI de haber firmado un acuerdo exclusivo que hace de ChatGPT el único chatbot de inteligencia artificial generativa integrado en el sistema operativo del iPhone de Apple, mientras bloquea a rivales como el chatbot Grok de xAI.