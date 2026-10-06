Músicos ganadores de un Grammy regresan a Costa Rica

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Los músicos que ayudaron a convertir a Buena Vista Social Club en uno de los proyectos más importantes de la música cubana regresarán a Costa Rica para reencontrarse con el público nacional.
Se trata de Estrellas de Buena Vista y Más, proyecto dirigido musicalmente por el reconocido tresero cubano Pancho Amat y conformado por integrantes originales de Buena Vista Social Club junto con músicos de nuevas generaciones.
La historia que llevan sobre sus hombros no es menor. El álbum Buena Vista Social Club, grabado en La Habana en 1996 y publicado en 1997, se convirtió en un fenómeno internacional y obtuvo un Premio Grammy. En 2024, además, esa producción ingresó al GRAMMY Hall of Fame, como reconocimiento a su importancia histórica y cultural.
El proyecto nació en 2021 con la misión de mantener vivo el patrimonio musical de Buena Vista Social Club y llevarlo a nuevas generaciones. Su repertorio recupera los sonidos que hicieron famoso al proyecto original, especialmente el son cubano, los boleros y otros ritmos tradicionales de la isla.
La agrupación ya tiene historia con el público costarricense. En 2024 y 2025 se presentó en el país con varios de los músicos vinculados a Buena Vista Social Club, y ahora prepara un nuevo encuentro con los ticos.
El espectáculo está programado para el viernes 20 de noviembre en el CIC-ANDE, en Belén. La apertura estará a cargo de un artista invitado a partir de las 7:00 p. m., mientras que la presentación internacional comenzará a las 8:00 p. m., según informó la producción.
Las entradas están disponibles mediante eTicket, según la información oficial del evento.