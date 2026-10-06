Músicos ganadores de un Grammy regresan a Costa Rica

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Los músicos que ayudaron a convertir a Buena Vista Social Club en uno de los proyectos más importantes de la música cubana regresarán a Costa Rica para reencontrarse con el público nacional.

Se trata de Estrellas de Buena Vista y Más, proyecto dirigido musicalmente por el reconocido tresero cubano Pancho Amat y conformado por integrantes originales de Buena Vista Social Club junto con músicos de nuevas generaciones.

Foto: Cortesía

La historia que llevan sobre sus hombros no es menor. El álbum Buena Vista Social Club, grabado en La Habana en 1996 y publicado en 1997, se convirtió en un fenómeno internacional y obtuvo un Premio Grammy. En 2024, además, esa producción ingresó al GRAMMY Hall of Fame, como reconocimiento a su importancia histórica y cultural.

El proyecto nació en 2021 con la misión de mantener vivo el patrimonio musical de Buena Vista Social Club y llevarlo a nuevas generaciones. Su repertorio recupera los sonidos que hicieron famoso al proyecto original, especialmente el son cubano, los boleros y otros ritmos tradicionales de la isla.

La agrupación ya tiene historia con el público costarricense. En 2024 y 2025 se presentó en el país con varios de los músicos vinculados a Buena Vista Social Club, y ahora prepara un nuevo encuentro con los ticos.

El espectáculo está programado para el viernes 20 de noviembre en el CIC-ANDE, en Belén. La apertura estará a cargo de un artista invitado a partir de las 7:00 p. m., mientras que la presentación internacional comenzará a las 8:00 p. m., según informó la producción.

Las entradas están disponibles mediante eTicket, según la información oficial del evento.