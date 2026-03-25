Musical llega al teatro con propósito social

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Entre luces y sombras, “El Camino al Hades” llega al escenario del Teatro Auditorio Nacional como un musical cargado de emoción y propósito social.

La obra se presentará el 11 y 12 de abril en funciones de 3:00 p.m. y 7:00 p.m., con una duración aproximada de dos horas. Las entradas tienen un costo de ¢9.500 y están disponibles en miboleteria.org y en la boletería del Museo de los Niños.

Dividida en dos actos, la propuesta retrata la historia de Orfeo y Eurídice, dos jóvenes que enfrentan la pobreza y el caos mientras luchan por mantenerse unidos.

La puesta en escena destaca por su enfoque contemporáneo, con interpretaciones intensas y una narrativa guiada por Hermes.

En lo visual, combina una estética industrial y minimalista con un juego de luces y coreografías que contrastan lo mecánico con lo fluido. A nivel musical, fusiona folk, jazz y blues, integrando momentos en vivo que potencian la emoción.

El elenco reúne a artistas nacionales como Allan Cartín, Maripaz Cordero, Felipe Jirón, Raquel “Chris” Vargas y Lara Monge, junto a un ensamble que fortalece la propuesta.

El proyecto nació con talento de la Fundación SIFAIS, y el 100% de lo recaudado será destinado a la misma en La Carpio.