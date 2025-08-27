El Museo Nacional recibió 2 esferas de piedra precolombinas que estuvieron más de 50 años en una propiedad privada en San José, en el barrio Escalante.

Estos objetos, tallados en roca de granodiorita, son parte fundamental del patrimonio histórico del país y ahora recibirán el cuidado que merecen.

Su regreso permitirá que sean exhibidas en un futuro, enriqueciendo la oferta cultural del Museo.

También se convertirán en sujetos de investigación para la comunidad científica y artística nacional.

Las esferas, que miden 87 y 91 cm de diámetro, fueron entregadas de forma voluntaria por los dueños de la propiedad privada, quienes colaboraron con todo el proceso.

El Museo destacó que se encuentran en un excelente estado de conservación.

Los objetos iniciaron, desde el martes, un proceso de registro, revisión y limpieza en las instalaciones del Museo Nacional.

El objetivo final es su exhibición pública y su disponibilidad para la investigación.