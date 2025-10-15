El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina presentará a partir del 16 de octubre la exposición “Memorias” del artista uruguayo Óscar Bonilla, una muestra compuesta por 43 fotografías que invitan a reflexionar sobre la identidad, el paso del tiempo y las huellas del pasado.

La exhibición, que estará abierta hasta el 15 de febrero de 2026, podrá visitarse de manera gratuita en la Sala de Exposiciones Temporales del museo, ubicado en el edificio del Instituto Nacional de Seguros (INS), en San José.

Exposición en el Museo del Jade. Foto: cortesía INS.

En esta propuesta artística, Bonilla combina técnica y sensibilidad para recrear recuerdos personales y sociales a través del uso expresivo de la luz, las texturas y los materiales, como cartas y álbumes familiares. “Memorias” ha sido presentada anteriormente en Lisboa, Suecia y Turquía, y ahora llega a Costa Rica con el apoyo de la Embajada de Uruguay.

El artista, nacido en Montevideo, estudió Comunicación en la Universidad de Lund y Fotografía en el Instituto de Arte de esa misma ciudad. Además, ha ejercido como docente y fotoperiodista en diversos proyectos internacionales.

Exposición en el Museo del Jade. Foto: cortesía INS.

Como parte de la exposición, se realizarán 2 conferencias abiertas al público: el sábado 18 de octubre, de 9:30 a.m. a 11:30 a.m., y el miércoles 22 de octubre, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., en el auditorio del museo.

¿Desea visitar la exposición?

Quienes deseen visitar el Museo, deben tener presente estas tarifas:

• Adultos: ₡3000 (todos los domingos aplica 2×1)

• Estudiantes con carné ₡1200

• Adultos mayores y menores de 5 años ingresan gratis.

• Domingo 2×1 para nacionales.

Exposición en el Museo del Jade. Foto: cortesía INS.

La exposición estará abierta al público hasta el 15 de febrero del 2026 y se realiza con el apoyo de la Embajada de Uruguay.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2287- 6000, extensiones 2051 y 2067.