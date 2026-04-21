El Museo de los Niños presentó este martes dos nuevas salas interactivas: “Costa Rica y su identidad” y “Orquesta Mi Fa Sol”, propuestas que buscan acercar al público a la cultura nacional a través del juego, la exploración y la participación.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Cultura y Juventud y apuesta por una experiencia educativa dinámica para todas las edades.

Museo de los Niños estrena salas interactivas. Foto: Randall Sandoval.

La sala “Costa Rica y su identidad”, de más de 200 m², propone un recorrido por la historia y diversidad cultural del país, guiado por el personaje de Doña Amor.

A través de distintas épocas, desde el siglo XVI hasta la actualidad, los visitantes pueden interactuar con tradiciones, expresiones artísticas y elementos del patrimonio como las esferas de piedra del Diquís, las lenguas indígenas, la gastronomía y las leyendas.

Museo de los Niños estrena salas interactivas. Foto: Randall Sandoval.

El espacio combina actividades lúdicas y sensoriales que permiten aprender haciendo, fortaleciendo el vínculo con la identidad costarricense.

Museo de los Niños estrena salas interactivas. Foto: Randall Sandoval.

Por su parte, “Orquesta Mi Fa Sol” está enfocada en el mundo musical, donde niños y niñas pueden conocer géneros, instrumentos y el funcionamiento de una orquesta, incluso asumiendo el rol de director.

Museo de los Niños estrena salas interactivas. Foto: Randall Sandoval.

Además, se destaca el aporte de agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Sinfónica Juvenil en el desarrollo cultural del país.

Museo de los Niños estrena salas interactivas. Foto: Randall Sandoval.

Ambas salas ya están abiertas al público con entradas desde ¢2.500, consolidando al museo como un espacio donde la cultura se vive de forma interactiva y familiar.