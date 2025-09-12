El Museo del Jade del Instituto Nacional de Seguros (INS) llegó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, conocido como Ezeiza, en Argentina, a través de proyecciones animadas de piezas emblemáticas y personajes de las sociedades precolombinas de Costa Rica.

Los viajeros que transiten por este aeropuerto, podrán sumergirse en la herencia cultural de Costa Rica, a partir del 11 de septiembre.

Fotografía: Cortesía

Esta iniciativa innovadora es producto de una alianza estratégica con el proyecto Volarte y tiene como objetivo llevar el arte y la cultura de Latinoamérica a millones de personas, proyectando la imagen de Costa Rica como un destino cultural de peso en la región.

La proyección internacional fortalece la imagen de Costa Rica como un destino cultural que trasciende su reconocida biodiversidad, destacando su invaluable herencia arqueológica y artística.

“Estamos encantados de llevar esta propuesta cultural al Aeropuerto Ezeiza… una oportunidad para compartir la rica cultura costarricense con una audiencia global” indicó Paola Bahamón, Directora de Alianzas Estratégicas de Volarte.

Por su parte, Laura Rodríguez, Directora del Museo del Jade, mencionó:

“Estoy muy satisfecha de ser parte de este proyecto digital, porque no solo nos une entre continentes, nos apoyamos en el cometido de dar a conocer nuestro país, de llevarle a las personas una muestra animada de nuestro legado cultural”

Para más información sobre el proyecto, puede visitar la página web www.volarte.art.