Murió Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano

El fútbol mundial está de luto. Franco Baresi, uno de los mejores defensores de la historia y símbolo del AC Milan, falleció este viernes a los 66 años, según confirmó el club italiano.

Baresi dedicó toda su carrera profesional al Milan, equipo con el que disputó 719 partidos entre 1977 y 1997. Como capitán se convirtió en un referente de una de las épocas más exitosas del club, conquistando seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa (hoy UEFA Champions League), dos Copas Intercontinentales y múltiples trofeos nacionales e internacionales.

Su legado también quedó marcado con la selección de Italia. Fue campeón del mundo en España 1982, obtuvo el tercer lugar en Italia 1990 y fue subcampeón en Estados Unidos 1994, torneo en el que regresó de una lesión para disputar la final frente a Brasil. Su liderazgo, inteligencia táctica y elegancia para defender lo convirtieron en un referente para generaciones de futbolistas.

Como reconocimiento a su trayectoria, el AC Milan retiró el histórico dorsal número 6 tras su retiro, un honor reservado para las máximas leyendas del club.