Durante la presentación de su Informe de Labores 2023-2026, la vicepresidente y actual jerarca de Salud, Mary Munive, dirigió fuertes críticas a la anterior ministra Joselyn Chacón, esto por el manejo del tema de vacunación a nivel nacional.

La actual jerarca señaló que bajo la administración de Chacón “había movimientos muy fuertes de desinformación sobre lo que eran las vacunas y nos estaban tirando al piso lo que son las coberturas de vacunación”.

Munive además señaló que desde su llegada el trabajo se ha avocado principalmente al arreglo legal del manejo del ministerio, pues “lo que tenía más ese ministerio eran puras denuncias, porque no permitían hacer absolutamente nada, nada a ningún jerarca”.

“Ustedes recordarán y preguntarán por todos los ministros; siempre en su staff de asesores tienen personal de salud. Yo creo que soy la única ministra de salud de la historia que su único personal de salud es la viceministra, en su momento inicialmente la directora general, y de lo que estoy rodeada es de abogados”, destacó Munive.

Durante la presentación del informe de labores, la jerarca habló de la digitalización de procesos a nivel interno de la caja y el abordaje del manejo de desechos como estrategia nacional.

Munive asumió como ministra de Salud tras la salida de Chacón en 2023, tras críticas por el uso de “troles” contra la prensa y alegando un espacio de descanso por el fallecimiento de su madre.