Desde que usted presenta el plano para construir su hogar o negocio, y hasta que la municipalidad le dé el visto bueno, podrían transcurrir un total de 25 días en dicho trámite.

Este es el escenario que se dibuja en al menos cinco cantones del país conde este escenario es una realidad, según el análisis de eficacia municipal realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Los permisos de construcción suman a municipalidades e instituciones estatales. Foto: Jorge Castillo.

El estudio, presentado esta mañana, evalúa características como la cantidad de proyectos, tipo de obra y tiempos de aprobación, categoría en la cual las municipalidades de Heredia, Quepos, Coronado, San Isidro y Carrillo obtienen la calificación más baja.

Guillermo Carazo, director ejecutivo del CFIA, destacó que estos atrasos frenan la inversión de infraestructura en los territorios, una afectación económica a nivel país.

