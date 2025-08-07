Con una inversión de $1,3 millones (más de ¢659 millones al tipo de cambio actual), los cantones de Desamparados, La Unión y Curridabat conformaron una alianza intermunicipal que busca mejorar la gestión de residuos sólidos en la Gran Área Metropolitana (GAM).

El objetivo es recuperar más de 4.500 toneladas de residuos antes del 2029. Para lograrlo, los tres gobiernos locales trabajarán de manera coordinada y con acciones conjuntas que permitirán optimizar recursos, mejorar la recolección diferenciada y promover una cultura de reciclaje entre la población.

Este proyecto buscará optimizar y semiautomatizar las operaciones del Centro de Recuperación de Materiales Valorizables (CRMV) de la Municipalidad de Desamparados, con la finalidad de incrementar su capacidad, productividad y promover beneficios sociales y ambientales a más de 400 mil habitantes de estos cantones.

El proyecto contempla varias metas consideradas ambiciosas por sus impulsores.

Una de ellas es aumentar en 2,5 veces la capacidad del centro de valorización de residuos de la Municipalidad de Desamparados.

Además, se incorpora un componente relacionado con la economía del comportamiento, cuyo propósito es analizar cómo separan los residuos las personas en sus hogares.

A partir de ese análisis, se diseñarán estrategias orientadas a mejorar esa práctica en las comunidades.

Otro de los ejes del plan es la estandarización de procesos entre los tres gobiernos locales involucrados. Esto implica coordinar aspectos técnicos, administrativos y políticos, con el fin de construir un modelo que pueda ser replicado en otros municipios en el futuro.

Los municipios contaron con el apoyo técnico de CRUSA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras instituciones involucradas.

Antonieta Naranjo Alcaldesa Desamparados “Este convenio tiene como objetivo la creación de una planta clasificadora. Vamos a clasificar los desechos: lo que va al relleno, lo que no va, lo que es valorizable y lo que no tiene valor. Aquí ganamos todos porque entre menos desechos vayan al relleno, más vida útil va a tener y el ambiente se verá menos afectado”.

Cristian Torres Alcalde La Unión “Ojalá esto sirva de ejemplo a nivel nacional, para que en otras regiones se vayan conformando equipos de trabajo estratégicos que permitan dar solución al manejo de los residuos valorizables. También es fundamental transmitir ese compromiso a la población”.