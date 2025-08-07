Las municipalidades de Cartago y Paraíso solicitaron un estudio tarifario sobre el costo del agua en dichos cantones, con el objetivo de bajar el cobro y así solucionar la problemática que mantienen con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Dicha medida nace como una de las principales conclusiones de la segunda reunión que mantienen dichas entidades junto con la Defensoría de los Habitantes (DHR) como parte de una mesa de negociación a raíz del conflicto hídrico de la provincia brumosa. “El AyA se comprometió para el 28 de este mes de enviar la información para que se nos haga una tarifa especial, la cual tendría que venir a la baja porque recordemos que ¢221 por metro cúbico corresponden solo al tema de la captación de agua”, explicó Michael Álvarez, alcalde de Paraíso.

Según el jerarca del gobierno local, al eliminar el concepto de captación del AyA la nueva tarifa bajará tanto para los paraiseños como para los cartagineses, ya que ambos territorios se alimentan de la planta El Llano, perteneciente al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Este nuevo estudio tarifario, que deberá ser realizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), se une a un nuevo capítulo dentro del conflicto, puesto que aún queda pendiente de analizar el acuerdo tripartito para el manejo de la planta Orosi I, actualmente en manos de las municipalidades, pero del cual el AyA busca formar parte.

“Son dos vías distintas; primero sobre la parte del convenio que permite a las partes ponerse de acuerdo sobre cómo van a organizarse e n la prestación del servicio; y la parte tarifaria que tiene su procedimiento ante la entidad reguladora”, señaló Ana Karina Zeledón, directora de Calidad de Vida en la Defensoría.

Sin embargo, dichas reuniones fueron calificadas como una “tomada de pelo” por parte del alcalde de Cartago, Mario Redondo, pues no representan un avance real en la problemática ciudadana que amenaza con aumentar 10 veces más los recibos de agua.

“La municipalidad viene tomando dinero de otras cosas para poder cubrir y no trasladar a la gente el aumento de la tarifa.

Esto ya no se puede sostener, vamos a tener ahora en setiembre que trasladar a la gente un aumento brutal por culpa de la inactividad de Aresep y la complicidad de AyA.”, fustigó Redondo.

Finalmente, Acueductos recordó que el tema tarifario es solamente competencia de los gobiernos locales y la autoridad reguladora; por lo que, en caso de un incremento del recibo, sería responsabilidad de dichas instituciones.

Ana Zeledón Defensoría de los Habitantes

“En el ejercicio de nuestras competencias de control de legalidad y protección de derechos de las personas usuarias del servicio estaríamos dándole seguimiento a que efectivamente empiece un proceso de una fijación específica de una tarifa especial”.

Alejandro Calderón Subgerente AyA

“No hemos propuesto ni aplicado ningún aumento; todas las instituciones, incluyendo las municipalidades, deben pagar el agua que consumen como cualquier otro abonado; e incluso estas tienen autonomía para fijar sus propias tarifas locales”.

Michael Álvarez Alcalde de Paraíso

“Nosotros somos servidores públicos, nos debemos a la gente y es hacia ellos que estamos buscando que de ninguna forma se llegue a un aumento tarifario de alrededor de un 250% en la tarifa como lo ha pretendido de manera arbitraria el AyA”.