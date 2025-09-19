Las municipalidades de San José, Goicoechea y Montes de Oca confirmaron este viernes que en la finca El Maderal, en Mata de Platano, no será utilizada para construir un basurero municipal, en cambio, el proyecto estará enfocado en un centro de reciclaje, un vivero forestal, un bosque renovable y producción de zacate.

El anuncio se dio tras una reunión en la Municipalidad de San José, con participación de autoridades locales, concejales, vecinos y organizaciones ambientalistas.

“Queremos dejar muy claro: en El Maderal no habrá relleno sanitario ni se cortarán árboles. Lo que estamos impulsando es un centro de reciclaje y proyectos ambientales que protegen los recursos naturales, crean empleos verdes y benefician directamente a la gente”, expresó Diego Miranda Méndez, alcalde de San José.

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, y quien habría mostrado oposición al basurero; destacó que “esta reunión ha servido para poner las cosas sobre la mesa de trabajo, conocer de primera mano el proyecto y que exista un compromiso claro de participación ciudadana en todos los procesos”.

Por su parte, Francisco Chavarría Quirós, alcalde de Goicoechea, recalcó que “seremos vigilantes de los proyectos que se realicen por parte de la Municipalidad de San José. Nuestra prioridad es la transparencia y el bienestar ambiental de nuestras comunidades”.

Las tres municipalidades firmaron un acuerdo para garantizar procesos de participación ciudadana y transparencia en el seguimiento del proyecto; y se comprometieron a establecer mesas de trabajo para decidir el futuro de la finca.