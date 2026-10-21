Municipalidades buscan mayor control de rutas de autobús

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Como parte de las soluciones a la crisis de transporte público que vive el país, principalmente ante el abandono de rutas de autobús, los gobiernos locales buscan tener mayor protagonismo y control en la definición de recorridos dentro de sus cantones.

Bajo esta línea, la Municipalidad de Curridabat lanzó un plan piloto de una ruta de autobús que conectaría los cuatro distritos del cantón, una situación que hoy en día obliga a los vecinos de la zona a utilizar al menos dos recorridos de transporte público.

“Las personas vecinas de Granadilla tienen que viajar hasta Montes de Oca para volver a Curridabat en otros distritos. Eso no tiene ningún sentido para nosotros, incluso desagregamos económicamente a las personas, porque no solo pagan más por el transporte, sino que gastan más tiempo y perdemos esas oportunidades como cantón”, señaló Errol Solano, alcalde del cantón.

A esta iniciativa se sumó el interés de San José, pues el presidente del Concejo Municipal, Rafael González, detalló la necesidad de tomar decisiones en materia de transporte público, especificamente por el abandono de ruta de autobús.

“Ningún gobierno local en la actualidad tiene las herramientas para tomar decisiones que puedan afectar o puedan modificar esta situación en el corto plazo”, expresó el regidor.

Como parte de este empoderamiento municipal, la Asamblea Legislativa mantiene en trámite un proyecto presentado por el exdiputado frenteamplista Antonio Ortega para otorgarles mayor poder de decisión a los gobiernos locales en el ámbito distrital.

Sobre ello, la presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, Silvia Bolaños, destacó la necesidad de que estas decisiones se tomen con criterios técnicos.

“Las municipalidades deben ser parte de la solución del problema, es fundamental que se comprometan, pero hay que entender también que existe un órgano rector, que en este caso es el MOPT”, expresó la representante del sector.