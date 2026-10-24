Municipalidad repara hueco que fue tapado con una lavadora

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La municipalidad de Alajuela informó que el hueco que fue tapado con una lavadora vieja ubicado en Las Vueltas de La Guácima ya fue reparado.

La situación sorprendió a los vecinos de la zona, ya que, el hueco en la vía pública, al no tener solución, lo hicieron colocando basura no tradicional como una lavadora.

Ante esta situación, la Municipalidad se pronunció:

“Ya se retiró el obstáculo y se hizo la reparación temporal de la afectación. Contamos con 250 millones de colones para la intervención de dicha vía; la intervención se hará por etapas y los 250 millones corresponden justo a esa primera etapa que se espera esté empezando, en aproximadamente dos meses”, aseguraron a Grupo Extra.

Así quedó: