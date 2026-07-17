Municipalidad rechaza culpa por atrasos en obras en parque de Goicoechea

La Municipalidad de Goicoechea responsabilizó a la empresa encargada de las obras de remodelación en el parque central de no cumplir con los plazos establecidos.

Según indicó el alcalde Fernando Chavarría, fue el consorcio quien definió el tiempo de finalización de los trabajos y, al no cumplirlos, decidieron por suspender el contrato.

“¿Quién propone los 240 días? Fue la misma empresa. Este caso es totalmente atípico y quieren extrapolar este caso. El vencimiento del plazo constituye una norma de terminación de contrato”, indicó.

La empresa se defiende de estas palabras y afirma que sufrieron de algunos atrasos proporcionados por el ayuntamiento que les impidieron el desarrollo que ya tenían planeado, tal y como lo sostuvo Cristian Brenes, representante de Progresa-Hemeca.

“Hubo actividades que son responsabilidad de la Municipalidad y se requerían para hacer otras que nosotros necesitábamos, entonces se nos hizo imposible terminar. Hubo órdenes de cambios porque durante meses hablamos para mejorar el parque, pero falló la parte administrativa”, expresó.

El departamento de ingeniería de la Municipalidad indicó que cuentan con unos ¢500 millones para continuar los trabajos.

El proceso se mantiene en pausa y será hasta dentro de 2 meses aproximadamente cuando quede todo listo para la nueva licitación que se publicará en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).