Municipalidad niega declarar a San José “libre de tope”

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Pese a la presencia de animalistas en el Concejo Municipal y al apoyo de la mitad de los regidores, la Municipalidad de San José rechazó declarar al cantón “libre de tope”, de cara a la actividad organizada por el Ministerio de Cultura y Juventud para celebrar el Día del Caballista.

La propuesta, presentada por la fracción del Frente Amplio, buscaba que el gobierno local de la capital prohibiera “de manera permanente el otorgamiento de permisos de uso de vías cantonales, la emisión de patentes temporales de espectáculos públicos o licencias temporales de licores, así como cualquier tipo de permiso municipal para instalar tarimas con la actividad u organización de topes o desfiles hípicos dentro del cantón”.

“Creemos que el tope genera maltrato animal, sufrimiento animal y una sociedad debe avanzar hacia superar ese tipo de actividades, tener respeto por los animales. Además, hablamos de la defensa de la autonomía municipal, hacer valer nuestra autonomía como gobierno local. San José ya le dijo no al tope y queremos seguir diciendo no al tope”, señaló el regidor Brandon Guadamuz.

Pese a obtener el voto positivo de cinco regidores de los partidos Juntos y Unidad Social Cristiana, la moción no logró avanzar para su discusión en el Concejo y ahora deberá ser analizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Brandon Guadamuz

Regidor Frente Amplio “Vamos a seguir conversando, tratando de lograr ese voto que nos hace falta con datos. Hoy dimos una defensa a partir de datos científicos. Hablamos de cómo en ediciones anteriores del tope han muerto caballos”.

La iniciativa de declarar a San José “libre de topes” incluso recibió el apoyo del alcalde de la capital, Diego Miranda, quien cuestionó que el desfile de caballos represente una verdadera actividad cultural.

“Yo vivía en Plaza Víquez y vi el tope en vivo y a todo color, vi donde se hace la descarga de 5 mil animales y les voy a decir francamente la incomodidad de los vecinos de tener la descarga de un animal como un caballo, que es una cosa grande, y que va a obstaculizar a muchos vecinos la salida, que le van a dejar lleno de boñiga la calle porque quedaba durante una semana la calle llena de boñiga porque ni siquiera tenemos un sistema de riego para limpiar las calles”, expresó Miranda.

En contra de la moción votaron los integrantes de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), el regidor de Más San José y los independientes Yorleny Córdoba y José Manuel Jiménez.

Diego Miranda

Alcalde de San José “Yo creo que también hay otras zonas del país que todavía viven de la ganadería que si podrían tener interés en promover la actividad del Tope Nacional, pues que lo promuevan en esos lugares para celebrar su cultura”.

Cultura devolverá el tope a San José

La iniciativa de volver a realizar el Tope Nacional para celebrar el Día del Caballista forma parte de la agenda de fin de año presentada por el Ministerio de Cultura y Juventud.

El evento, que se llevará a cabo el 26 de diciembre, volvería a San José tras dos años de haber sido cancelado por la Municipalidad de San José y de que fuera asumido por los gobiernos locales de Montes de Oca y San Ramón, respectivamente.

Jorge Rodríguez

Ministro de Cultura “Nosotros hemos apostado a la preservación de las tradiciones costarricenses, a fortalecer la identidad y lo vamos a hacer con el cuidado que requieren los animales. Es una propuesta que hemos venido trabajando desde hace tiempo”.

Ante los cuestionamientos de los regidores capitalinos sobre el maltrato animal que podrían sufrir los caballos durante el evento, el ministro de la cartera, Jorge Rodríguez, aseguró que se tomarían las medidas necesarias.

“Se tienen todos los cuidados que Senasa nos ha pedido y todas las recomendaciones, y pues el Tope Nacional, que es el Desfile Nacional del Día del Caballista, es una tradición entrañable que une familias, que une a la comunidad costarricense en la ciudad capital en calles nacionales y que, por tanto, vamos a poder desarrollar como está pensado”, detalló Rodríguez a este medio.

Según detalló el Ministerio de Cultura, el Tope Nacional tendría un recorrido que comenzaría en Plaza González Víquez y concluiría en el Parque Metropolitano La Sabana.