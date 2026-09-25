Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Municipalidad de Heredia inició este viernes, a las 8:00 a.m., los trabajos de reparación del hundimiento registrado en calle Mall Paseo de las Flores.

Hueco en Heredia. Foto: Grupo Extra.

Según Rodolfo Rothe, gestor vial de la Municipalidad de Heredia, la afectación, de aproximadamente 7 metros de diámetro, fue provocada por las fuertes lluvias del jueves.

Las labores tendrán una duración mínima de dos días, mientras la Municipalidad analiza las condiciones del terreno y realiza las intervenciones necesarias para recuperar la vía.

Hueco en Heredia. Foto: Grupo Extra.

Durante los trabajos se mantiene el cierre de un carril, por lo que se solicita a los conductores respetar la señalización, transitar con precaución y tomar en cuenta posibles afectaciones en el tránsito.