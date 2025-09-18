Pese a ser una de las rutas de mayor tránsito a nivel nacional, la Municipalidad de San José propone reducir la cantidad de carriles vehiculares de la Avenida Segunda, ubicada en la capital.

Según se dio a conocer a los regidores del cantón, la Alcaldía trabaja en un proyecto que pretende recuperar los espacios para los peatones; es decir, se reduciría el ancho de los carriles y se ampliarían las aceras.

“Básicamente el proyecto empieza desde el parque La Merced y se extiende hasta Calle 21. Estamos hablando de alrededor de 1.8 kilómetros de intervención sobre una ruta nacional de una alta concentración de vehículos, pero nosotros hicimos todo el análisis y mapeo de las características para empezar a tomar decisiones de diseño”, explicó Daniel Chacón, ingeniero a cargo del proyecto.

Los trabajos reducirían de cinco a tres carriles para vehículos, así como uno exclusivo para autobuses y el giro a la derecha de aquellos conductores que quieran salir de la vía.

“En algunos puntos tiene carriles de hasta 4.5 metros de ancho, lo cual es mucho más de lo que realmente se puede tener en un carril de circulación básico de vehículos, que anda entre los 3 y los 3.5 metros de ancho; lo que nos da mucha información de una subutilización del espacio y que básicamente nos lo podemos ganar para la parte peatonal”, justificó el ingeniero.

Chacón además destacó que los trabajos incluyen el mantenimiento de las aceras, así como la creación de zonas de parqueo y descarga en puntos estratégicos de la vía, esto debido a que ya se utilizan para este fin.

“En el diseño estamos asignando cuatro espacios de carga y descarga en las esquinas, los cuales pueden funcionar para camiones relativamente medianos o para dos camiones grandes; y en la zona caminable la estamos dejando de 2.5 metros a ambos lados, como mínimo”, expresó Chacón.

El proyecto se encuentra a cargo de la empresa Intraca y se espera que pueda concluirse en un periodo de aproximadamente 24 meses, es decir, para el 2024.

La mejora de la Avenida Segunda forma parte de una serie de proyectos pensados desde la Municipalidad de San José, con el objetivo de que los peatones sean la prioridad, además de fortalecer el transporte público y disminuir el uso de vehículos.

El alcalde Diego Miranda habría anunciado este plan de recuperación del “casco histórico”, es decir, los espacios alrededor del Parque Central, Barrio Otoya, La California, entre otros.

El primer avance de este plan fue la recién inauguración del bulevar frente a la Asamblea Legislativa, una continuidad del proyecto realizado por el anterior jerarca Johnny Araya.

“Esto le demuestra a la gente que podemos tener un gobierno local que utilice bien los recursos, que los utilice para el disfrute de la gente y que en poco tiempo tengamos resultados”, destacó Miranda sobre este mismo espacio.

Dentro de la cartera de proyectos se destacan mejoras en parques, creación de más bulevares, así como la ejecución de obras peatonales y viales, que suman poco más de ¢8.300 millones.

El grueso del presupuesto se centra en siete megaproyectos presentados ante el Concejo Municipal, con el fin de ser incluidos dentro del presupuesto del cantón y arrancar obras en 2026.

Parque Central de San José

Obras

Se plantea el aumento de zonas verdes dentro del parque, así como una forma radial de estructuras que giren en torno al kiosco, ya que este cuenta con la declaratoria de patrimonio histórico.

Sumado a ello, se eliminaría la antigua biblioteca Carmen Lyra para transformarlo en una cafetería; por lo que además se colocarían mesas y sombrillas.

Presupuesto: Sin definir.

Plaza de las Garantías Sociales

Obras

Se plantea generar un techo que aumente la seguridad e iluminación en la zona para realizar actividades; así como la creación de una zona dedicada a las paradas de autobuses exclusivamente.

Sumado a ello se daría mantenimiento a las macetas ya colocados; sumado a ello, se darían nuevos cerámicos rojos a la plaza en honor al Teatro Nacional

Presupuesto: ¢770 millones.

Parque Renacer, Cristo Rey

Obras

Se contempla la creación de un espacio lineal totalmente nuevo, y diseñado por los vecinos de Cristo Rey, en la zona sur de la capital. En este espacio se incluye pequeñas canchas dentro del área de 11.5 metros.

El proyecto busca generar espacios sociales y así cambiar la dinámica de delincuencia en la zona, según diversos actores de la comunidad.

Presupuesto: ¢341 millones.

Bulevar Hatillos 2 y 3

Obras

Se plantea la creación de un espacio peatonal en la zona donde se realiza la feria del agricultor, en la calle Costa Rica; y conectaría con los trabajos que se realizan en Circunvalación.

En la zona se plantaría más árboles, se ampliarían las aceras, además de la colocación de iluminación alrededor de 500 metros de longitud en la vía principal.

Presupuesto: ¢447 millones.

Reducción de Avenida Segunda

Obras

Las autoridades intervendrían la ruta nacional con el objetivo de dar prioridad a los peatones; razón por la cual se ampliarían las aceras, se les daría mantenimiento a los adoquines, y se reduciría la cantidad de carriles.

Sumado a ello, los trabajos contemplan la creación de espacios de parqueo para la descarga de material, y una vía exclusiva para el tránsito de autobuses.

Presupuesto: ¢3.000 millones

Campo Ferial de Zapote

Obras

El proyecto pretende atender los problemas de basura, criminalidad, falta de iluminación e inseguridad vial que se han generado en la zona, principalmente a raíz de la Feria del Agricultor y las fiestas decembrinas.

Las obras incluyen mejoras en el parqueo de automóviles, así como la creación de pequeños parques para el uso entre semana.

Presupuesto: ¢1.900 millones.

Paseo de los Estudiantes

Obras

Se trabajará en la calle 9, ampliando los trabajos de bulevar del Barrio Chino, y conectándolo con zonas como el Liceo de Costa Rica y Plaza Víquez.

Las obras buscan rescatar la parte histórica de esta zona de San José, volviéndolo a nombrar Paseo de los Estudiantes; además de generar desarrollo económico en los barrios de la capital.

Presupuesto: ¢1.900 millones

Regidores opinan

Juan Diego Gómez Más San José “Me agrada mucho ver la intervención de Avenida Segunda, porque eso es algo que nosotros ya hablábamos, la necesidad de peatonalizar y tomar la carretera para la gente; en campaña muchos nos dijeron que estábamos locos por pensar en quitar carriles”.

David Contreras Frente Amplio “Me encantaría ver cómo se ve todo el boulevard de Hatillo porque yo soy de allí, lo más importante es protección policial y seguridad 24-7 porque hay una enorme cantidad de indigentes en nuestro distrito lo que podría provocar mucha pérdida de materiales”.