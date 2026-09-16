Municipalidad echa para atrás en declarar non grato a Chaves

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Tras una votación sumamente dividida en el Concejo Municipal de Cartago, el gobierno local echó para atrás la declaración de non grato al ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves.

La medida, presentada por el regidor Alonso Picado, era el segundo intento de declarar non grato a Chaves, esto tras una primera medida rechazada en agosto del 2025. En este caso, la misma fue apoyada por cuatro regidores por lo que no logró obtener la mayoría y ahora deberá ser devuelta a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Foto: Raquel Vargas.

“Lo que queremos es solicitar que para el próximo 14 de septiembre esto no vuelva a suceder, incluso que se haga dentro del Concejo Municipal para mayor seguridad”, declaró Picado tras la negativa.

Junto a la declaratoria de non grato a Chaves, el regidor Caleb Pichardo, del Partido Liberación Nacional (PLN), solicitó un informe al ministro de Seguridad, Gerald Campos, el mismo que también fue devuelto a la Comisión de Gobierno y Administración.

Foto: Raquel Vargas.

Alcalde justifica acciones

Como parte del Concejo Municipal, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, señaló que “censurar el accionar del 14 de septiembre”; sin embargo, los regidores de su partido no apoyaron la declaratoria de non grato.

“Hay que bajarle la temperatura al debate nacional”, señaló Redondo con respecto a la molestia de los cartagineses.

Foto: Raquel Vargas.